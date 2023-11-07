Jenguk Doni Monardo di Rumah Sakit, Jokowi: Semoga Lekas Pulih dan Sehat Kembali

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi)menjenguk mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang tengah dalam perawatan intensif di Rumah Sakit (RS) Siloam Semanggi, Jakarta, pada Selasa pagi, 7 November 2023.

Tiba sekitar pukul 07.30 WIB, Presiden Jokowi kemudian langsung menuju ke kamar tempat Doni Monardo dirawat. Setibanya di sana, Presiden disambut oleh istri Doni Monardo, Santi Monardo dan putra keduanya, Reizalka Dwika Monardo.

Presiden pun tampak melihat kondisi Doni Monardo yang masih terbaring di tempat tidur perawatan. Selain itu, Presiden juga berbincang dengan keluarga dari Doni Monardo serta tim dokter yang turut merawat sambil menyampaikan doa untuk kesembuhan mantan Kepala BNPB tersebut.

"Semoga lekas pulih dan bisa kembali sehat," ucap Presiden Jokowi.

Sekira 30 menit berada di rumah sakit, kemudian Presiden Jokowi melanjutkan kegiatannya untuk menghadiri agenda berikutnya.

(Fakhrizal Fakhri )