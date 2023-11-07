Pensiun dari KSAD, Dudung Abdurachman Jadi Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer

JAKARTA - Setelah pensiun dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman dikukuhkan sebagai guru besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM).

"Alhamdulillah hari ini saya dikukuhkan sebagai Professor, sebagai Guru Besar di Perguruan Tinggi STHM dengan orasi tadi yang berjudul 'Pengaruh Geopolitik Dan Geostrategi Pada Penguatan Kepemimpinan Tni Angkatan Darat Dalam Mewujudkan Visi Ketahanan Nasional'," kata Dudung setelah pengukuhan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).

Dudung pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Senat Dewan Guru Besar STHM Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono yang telah mengukuhkannya. Tidak lupa, Dudung pun berterima kasih kepada Angkatan Darat.

"Jadi saya tentunya berterima kasih kepada Dewan Senat yang telah mengukuhkan saya dan tentunya saya berterima kasih kepada seluruh TNI jajaran Angkatan Darat yang telah berkontribusi dalam rangka menguatkan kepemimpinan saya di Angkatan Darat," katanya.

Dudung mengaku senang belajar ilmu sipil di luar bidang kemiliteran yang sudah melekat padanya. Dengan begitu, ia dapat mengetahui cara berinteraksi dengan lingkungan, dan menjadi pemimpin yang baik.

"Bagi saya bahwa saya sebagai seorang militer ini tidak cukup ilmunya dalam rangka menggeluti dunia militer walaupun saya bintang empat, tetapi ada ilmu-ilmu di sipil yang harus kita kuasai," katanya.