Jenderal Dudung Siap Sodorkan Nama Calon KSAD Jika Diminta Presiden Jokowi

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto Diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purna tugas pada 26 November 2023.

Eks KSAD Jenderal Dudung Abdurachman pun mengaku siap memberikan saran dan masukan nama KSAD baru jika diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Oh siap nanti akan saya (berikan jika diminta)," kata Dudung saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2023).

Namun, Dudung yang baru saja dikukuhkan sebagai guru besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) itu mengatakan, bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi belum meminta pendapatnya terkait calon KSAD baru.

"Sementara belum (diminta oleh presiden)," ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)