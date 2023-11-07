Terjunkan 13.246 Personel, Polri Jamin Penyelenggaran Piala Dunia U17 Berjalan Aman

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa pihaknya menjamin pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Terlebih, Polri telah menyiapkan pengamanan dan penjagaan dalam event internasional tersebut.

"Mabes Polri dengan melibatkan personel satwil melaksanakan operasi pengamanan," kata Sandi Nugroho kepada wartawan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Sandi menjelaskan, pengamanan dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pertandingan, VVIP, VIP, ofisial, pemain, wasit, dan seluruh panitia FIFA U17 World Cup Tahun 2023.

Dalam hal ini, kata Sandi, Polri melaksanakan operasi terpusat dengan sandi operasi Aman Bacuya-2023 selama 25 hari, dimulai sejak 10 November hingga 4 Desember 2023, dan akan dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur.

Adapun jumlah personel yang dilibatkan berjumlah 13.246. Rinciannya, di tingkat Mabes Polri sebanyak 415 personel dan Polda jajaran 12.832 personel.