Soal Pengganti Wakasad, KSAD Agus: Bisa dari Pangdam atau Bintang Tiga

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan sosok pengganti Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Ia menyebut, jabatan itu diduduki oleh prajurit yang mumpuni seperti Pangdam atau prajurit berpangkat bintang tiga.

Diketahui, jabatan Wakasad kosong setelah Agus ditunjuk menjadi KSAD oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agus sendiri, menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang telah memasuki masa purna tugas pada bulan ini.

"Iya lah pasti. Yang sudah eligible jadi wakasad itu kan bisa dari para pangdam, atau bintang tiga yang ada," tutur Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Kendati begitu, Agus mengklaim, pihaknya belum menunjuk prajurit yang akan mengisi jabatan tersebut. Apalagi, jabatan itu perlu persetujuan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi gini (prosesnya), di intern kita dulu AD, kemudian ada prawanjati dibikin oleh kasum biasanya. Kemudian, setelah ada beberapa nama baru dilaporkan ke Panglima TNI, Panglima TNI baru diusulkan ke presiden. Mekanismenya seperti itu," terang Agus.