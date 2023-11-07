Ini Alasan Bung Tomo Tidak Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan

JAKARTA - Indonesia adalah negara dengan sejarah panjang perjuangan untuk mencapai kemerdekaannya. Sejarahnya penuh dengan tokoh-tokoh berani yang rela mempertaruhkan nyawa dan segalanya demi negara ini.

Salah satu nama yang paling dikenal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Bung Tomo, seorang pahlawan nasional yang terkenal karena peran pentingnya dalam Pertempuran Surabaya pada tahun 1945.

Meskipun diakui sebagai pahlawan, Bung Tomo tidak dikebumikan di Taman Makam Pahlawan seperti yang sering terjadi bagi para pejuang kemerdekaan lainnya. Lalu apa alasan Bung Tomo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Berikut ulasannya.

BACA JUGA:

Bung Tomo, yang lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya, adalah salah satu tokoh pahlawan yang sangat dihormati dalam sejarah Indonesia. Perannya yang besar terletak pada peristiwa penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya.

Dengan bakat berbicaranya yang luar biasa, Bung Tomo mampu memotivasi ribuan warga Surabaya untuk bersatu dalam perlawanan melawan penjajah. Kata-katanya membara dan menggugah semangat rakyat, menjadikannya ikon perjuangan kemerdekaan yang tak terlupakan.

Namun, meskipun jasanya besar dan pengorbanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan negara sangat dihargai, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya mengapa keputusan ini diambil. Pada tanggal 7 Oktober 1981, Bung Tomo menghembuskan nafas terakhirnya saat sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi.

BACA JUGA:

Sebagaimana yang umumnya diketahui, banyak jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci akan dimakamkan di sana. Namun, Bung Tomo adalah salah satu dari sedikit jamaah haji yang jasadnya dapat dipulangkan ke tanah air.

Keputusan untuk tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan menjadi suatu tanda tanya hingga sang istri, Sulistina, memberikan penjelasan. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan keinginan suaminya sendiri.

Meskipun alasan mendalam di balik keinginan Bung Tomo tidak dijelaskan secara rinci, keputusan ini harus dihormati sebagai ekspresi kehendak pribadi seorang pahlawan. Ini juga menggambarkan bahwa hak setiap individu untuk menentukan tempat peristirahatan terakhir mereka adalah sesuatu yang harus dihormati, bahkan jika mereka adalah pahlawan nasional.