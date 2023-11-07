Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Ormas di Jakarta Berikan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Shofiyah Afni , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:59 WIB
7 Ormas di Jakarta Berikan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Tujuh Ormas di Jakarta Beri Dukungan untuk Ganjar-Mahfud/ist
JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, terus mendapat berbagai dukungan di Pilpres 2024 mendatang.

Sebanyak tujuh organisasi masyarakat (ormas) DKI Jakarta memberikan dukungannya yang disampaikan saat silaturahmi dan deklarasi damai pemilu 2024 aman, damai, sejuk untuk Indonesia maju di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Adapun ketujuh ormas tersebut di antaranya LMP DKI Jakarta, BBG DKI Jakarta, LSM Kaliber, GIM 24 DKI Jakarta, KKPMP MAWIL DKI Jakarta, Satgas Banten TTKKDH DKI Jakarta. Deklarasi dukungan tujuh ormas tersebut akan dihadiri ribuan anggota yang dilaksanakan pada akhir November 2023.

Koordinator tujuh Ormas untuk Silaturahmi dan Deklarasi Damai H. Arya mengatakan, ketujuh ormas tersebut mendukung Ganjar-Mahfud, karena keduanya dinilai memiliki komitmen yang tinggi terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman dalam pemerintahan, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju yang disegani dunia,”ujarnya.

Arya menambahkan, Ganjar merupakan sosok yang matang dan berpengalaman di DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah dua periode.

Demikian juga dengan Mahfud, yang pernah di legislatif sebagai anggota DPR RI, di eksekutif sebagai menteri, dan yudikatif sebagai Ketua MK. Pengalaman itulah yang akan memberikan dampak bagi kelangsungan negara ini ketika mereka memimpin kelak.

"Negara kita negara besar, karena itulah jangan sampai salah dipimpin orang yang tak berpengalaman," katanya.

Deklarasi dukungan tujuh ormas ini kian mempertebal keyakinan bahwa pasangan tersebut mampu meraup suara maksimal di DKI Jakarta. “Tak mudah memang, tapi kita optimis dan tentu akan bekerja keras bagaimana mewujudkan itu semua,”ucapnya.

Arya optimis pasangan Ganjar-Mahfud akan memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Dengan target DKI Jakarta 60 persen memilih Ganjar-Mahfud.

