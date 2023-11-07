Ganjar-Mahfud MD Bertekad Jaga Lingkungan Hidup untuk Generasi Mendatang

JAKARTA - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Deddy Yevri Sitorus mengatakan pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki komitmen dalam sektor lingkungan hidup. Komitmen itu, kata Deddy, demi menyelamatkan generasi mendatang jika terpilih pada Pilpres 2024.

“GP-MMD bertekad mendorong keadilan lingkungan dalam pengelolaan SDA dan adil bagi generasi mendatang,” kata Deddy kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (7/11/2023).

Deddy menyebut Ganjar-Mahfud bakal mempercepat penataan lingkungan yang adil dan lestari. Ia menyadari masalah lingkungan hidup kini sudah mulai menjadi sorotan berbagai golongan, terutama anak-anak muda.

BACA JUGA: Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Minta Pemuda Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

"Karena ini menyangkut masa depan. Tentu akan sangat baik jika mereka terlibat dan dilibatkan karena mereka punya kepedulian dan cara pandang yang baru,” ujarnya.

Demi menyelematkan generasi mendatang, Deddy menjelaskan Ganjar-Mahfud sudah memiliki program soal lingkungan hidup yang tertuang dalam visi misi.

Beberapa di antaranya adalah peningkatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Di sana, Ganjar-Mahfud, memiliki misi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, harmoni hutan untuk keseimbangan, adaptasi dan mitigasi krisis iklim, penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG), dan kampung sadar Iklim.