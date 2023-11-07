Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lulus dengan Predikat Cum Laude, Kepala Bakamla RI Sandang Gelar Doktor

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:36 WIB
Lulus dengan Predikat <i>Cum Laude</i>, Kepala Bakamla RI Sandang Gelar Doktor
JAKARTA - Bakamla RI turut berbahagia atas gelar Doktor yang telah disandang oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., dalam acara Wisuda Universitas Trisakti Semester Genap Tahun Ajaran (TA) 2022/2023, yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Selasa (7/11/2023).

Tak hanya mendapat gelar Doktor, Kepala Bakamla RI juga mendapatkan Predikat Cum Laude atau Lulus Dengan Pujian. Selama ini, Kepala Bakamla RI menimba S-3 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti.

Selain Kepala Bakamla RI, Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Gregorious Agung W.D., M.Tr(Han)., juga turut menyandang gelar Doktor dan mengikuti Wisuda tersebut.

Seluruh jajaran Eselon I,II, dan III, serta segenap personel Bakamla RI mengucapkan selamat atas gelar Doktor untuk Kepala Bakamla RI dan Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Bakamla RI bakamla
