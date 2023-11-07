Setuju Adu Gagasan di Pilpres, Ganjar Ingatkan yang Penting Lapangannya Fair

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengaku setuju agar kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diwarnai dengan adu gagasan sebagaimana yang diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ganjar, adu gagasan itu bisa terwujud apabila demokrasi dilaksanakan sesuai dengan porsinya. Dan yang terpenting, sistem demokrasi tidak disalahgunakan untuk menghalalkan segala cara.

"Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita kumpulkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang kira-kira tidak pas ya jangan dipakai," kata Ganjar di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menekankan, semua kontestan dalam Pilpres 2024 nanti, harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan mereka.

"Sehingga semua punya situasi, semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair, sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan dan kita harus jujur," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)