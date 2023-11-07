Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Heroik Untung Surapati Sempat Jadi Budak VOC Belanda

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |23:10 WIB
Kisah Heroik Untung Surapati Sempat Jadi Budak VOC Belanda
Ilustrasi untuk kisah heroik Untung Surapati sempat jadi budak VOC Belanda (Foto: Okezone)
JAKARTA- Mungkin tidak banyak yang tahu kisah heroik Untung Surapati sempat jadi budak VOC Belanda hingga akhirnya menjadi sosok pejuang tangguh. Pasalnya pejuang keturunan Raja Udayana ini menginspirasi banyak orang terkait aksi dan perjuangannya dalam melawan penjajah Belanda dari Tanah Air Indonesia.

 BACA JUGA:

Namun sebelum itu, diketahui bahwa sosok pahlawan satu ini sempat menjadi budak VOC di masa penjajahan Belanda saat dirinya masih kecil. Tepat di umur 7 tahun, Untung dijual oleh kapten Van Berber dari Makassar pada Kapten Moor untuk menjadi budak selama 13 tahun.

Lalu tepat di umur 20 tahun, Untung kemudian malah jatuh cinta bahkan sempat menjalin kasih secara diam-diam dengan putri sang majikan Edele Heer Moor bernama Suzzane. Lantas tak lama hubungan backstreet tersebut terbongkar dan Untung dipenjarakan oleh Moor.

Namun ketika dipenjara Untung Surapati memiliki siasat cerdik untuk keluar dari penjara dan akhirnya berhasil dia lakukan. Lalu Untung Surapati bekerja sama dengan 60 budak untuk melawan pasukan VOC. Dalam pertempurannya VOC memberikan serangan berupa hujan timah yang membuat semua pasukan Untung Suropati tewas dan hanya menyisakan dia seorang.

