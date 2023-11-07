Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prakirakan Jabodetabek Masuk Musim Hujan di Atas 10 November

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |05:40 WIB
Ilustrasi/Foto: Antara
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Dasarian II November atau di atas tanggal 10 November.

“Masuk musim penghujan kita prediksi berdasarkan prakiraan BMKG adalah di Dasarian II ya bulan November, artinya tanggal 10 sampai ke atas,” ungkap Deputi Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangannya, Selasa (6/11/2023).

 BACA JUGA:

Sementara itu, Guswanto mengatakan bahwa wilayah Jabodetabek saat ini berada di akhir periode musim pancaroba. Hal ini terlihat dari karakteristik hujan dalam beberapa waktu terakhir.

“Kalau kita melihat karakteristik hujan yang selama ini kita amati oleh BMKG ya, kita data, yang pertama karakteristik curah hujan itu yang pertama adalah dia sporadis, jadi tidak merata, satu sporadis,” ungkapnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, kata Guswanto, intensitas hujan yang turun juga tidak konsisten terkadang lebat, terkadang tidak lebat. “Kemudian terkadang lebat terkadang sebelahnya itu tidak lebat. Sehingga ada semacam kayak batas hujan seperti itu. Misalkan kemarin-kemarin kita lihat daerah Bogor hujan tapi tidak sampai Jakarta, baru belakangan ini 3 hari kemarin sudah bisa sampai ke Jakarta.”

Guwanto juga mengatakan hujan yang terjadi biasanya juga disertai dengan angin kencang dan juga kilat atau petir. “Ciri khas yang lain adalah curah hujannya biasanya disertai angin kencang dan disertai juga kilat dan petir.”

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pancaroba Hujan musim hujan BMKG
