Firli Bahuri Dikabarkan Tak Penuhi Panggilan Polda Metro

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa (7/11/2023). Namun, ia dikabarkan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut Firli berhalangan hadir lantaran ada kegiatan di Aceh.

"Informasi yang kami peroleh sudah berkirim surat kesana soalnya ada kegiatan di Aceh dalam rangka Road Show Bus dan juga Hakordia di Aceh," kata Ali kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Ali menjelaskan, lokasi Road Show Bus KPK saat ini masih berada di Aceh. Sehingga, Firli masih akan tetap di sana sekaligus mengisi beberapa kegiatan KPK.

"Ada beberapa kegiatan yang dihadiri oleh Ketua KPK nantinya sehingga sudah berkirim surat untuk mengonfirmasi gitu ya ketidakhadiran," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa (24/10/2023), Firli Bahuri diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Pemeriksaan yang digelar di Bareskrim itu sesuai permintaan yang diajukan oleh KPK kepada penyidik Polda Metro Jaya.

"Pemeriksaan dilakukan di lantai 6 Direktorat Tipidkor Bareskrim, dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Dalam pemeriksaan, saksi didampingi oleh Biro Hukum KPK RI," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Dalam pemeriksaan itu, Firli Bahuri mengakui bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di GOR bulutangkis di kawasan Sawah Besar, Jakarta Barat, seperti dalam foto yang beredar.

BACA JUGA:

Polisi Tegaskan Ada Pertemuan Firli dengan SYL di Rumah Kertanagara Nomor 46

"Yang jelas beliau mengakui pertemuan itu," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Selasa (24/10/2023).