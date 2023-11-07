Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Firli Bahuri Dikabarkan Tak Penuhi Panggilan Polda Metro

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |06:22 WIB
Firli Bahuri Dikabarkan Tak Penuhi Panggilan Polda Metro
Ketua KPK Firli Bahuri. (Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa (7/11/2023). Namun, ia dikabarkan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut Firli berhalangan hadir lantaran ada kegiatan di Aceh.

"Informasi yang kami peroleh sudah berkirim surat kesana soalnya ada kegiatan di Aceh dalam rangka Road Show Bus dan juga Hakordia di Aceh," kata Ali kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Ali menjelaskan, lokasi Road Show Bus KPK saat ini masih berada di Aceh. Sehingga, Firli masih akan tetap di sana sekaligus mengisi beberapa kegiatan KPK.

"Ada beberapa kegiatan yang dihadiri oleh Ketua KPK nantinya sehingga sudah berkirim surat untuk mengonfirmasi gitu ya ketidakhadiran," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa (24/10/2023), Firli Bahuri diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Pemeriksaan yang digelar di Bareskrim itu sesuai permintaan yang diajukan oleh KPK kepada penyidik Polda Metro Jaya.

"Pemeriksaan dilakukan di lantai 6 Direktorat Tipidkor Bareskrim, dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Dalam pemeriksaan, saksi didampingi oleh Biro Hukum KPK RI," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Dalam pemeriksaan itu, Firli Bahuri mengakui bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di GOR bulutangkis di kawasan Sawah Besar, Jakarta Barat, seperti dalam foto yang beredar.

BACA JUGA:

Polisi Tegaskan Ada Pertemuan Firli dengan SYL di Rumah Kertanagara Nomor 46 

"Yang jelas beliau mengakui pertemuan itu," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Selasa (24/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183286//viral-nhiB_large.jpg
Roy Suryo Cs Haqul Yakin Tidak Ditahan Usai Diperiksa, Kembali Sindir Firli Bahuri dan Silfester Matutina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182136//pornografi-7sz1_large.jpg
Modus Video Call Tanpa Busana, Pria Ini Nekat Peras Mantan Pacar hingga Puluhan Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125//kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175062//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-LsY2_large.JPG
Laporkan Ashanty, Eks Karyawan Jalani Pemeriksaan Kasus Perampasan Aset dan Akses Ilegal Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174902//ashanty-WwpJ_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Pakai Uang Perusahaan Demi Suntik Kecantikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167205//noel-bAnW_large.jpg
Dalih Noel soal Temuan KPK: 4 Handphone di Plafon Punya Pembantu, Bukan Saya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement