HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kondisi Jalan Medan Merdeka Barat Jelang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |11:17 WIB
Kondisi Jalan Medan Merdeka Barat Jelang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK
Kondisi terkini di MK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memutuskan dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia capres-cawapres yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan para hakim lainnya dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 pada hari ini, Selasa (7/11/2023).

Dari pantauan di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, terlihat para petugas kepolisian sudah berjaga lengkap dengan senja laras panjangnya.

Hingga berita ini diturunkan, massa yang dikabarkan akan mengawal jalannya proses putusan oleh MKMK terpantau masih belum terlihat dan berkumpul di depan Gedung MK.

Sementara itu, kondisi lalulintas di depan Gedung MK yakni di Jalan Medan Merdeka Barat, terpantau lancar tanpa adanya hambatan.

Halaman:
1 2
      
