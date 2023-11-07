Polisi: Pelaku Penembakan Warga Babelan 5 Orang Pakai 3 Motor Berboncengan

BEKASI - Polisi bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penembakan dua warga Babelan, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin 6 November 2023 malam.

Kapolsek Babelan Kompol Didik Prijo Susilo mengatakan bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui pelaku penembakan 5 orang dengan menggunakan tiga motor berboncengan.

"Kejadian sangat singkat diduga pelaku sekitar 5 orang dan 2 orang korban mengalami luka tembak," ujar Kompol Didik.

Ia menambahkan bahwa kedua korban masing-masing mengalami luka bagian tangan dan paha. Kini keduanya sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

BACA JUGA: Marissya Icha Tak Terima Dituding sebagai Dalang Tersebarnya Chat Kasar Fuji

Polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi dari TKP.

"Jadi dari rekaman video salah satu pelaku tiba-tiba menembakan air softgun ke arah korban," imbuhnya.