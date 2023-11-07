BEKASI - Polisi bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penembakan dua warga Babelan, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin 6 November 2023 malam.
Kapolsek Babelan Kompol Didik Prijo Susilo mengatakan bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui pelaku penembakan 5 orang dengan menggunakan tiga motor berboncengan.
"Kejadian sangat singkat diduga pelaku sekitar 5 orang dan 2 orang korban mengalami luka tembak," ujar Kompol Didik.
Ia menambahkan bahwa kedua korban masing-masing mengalami luka bagian tangan dan paha. Kini keduanya sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi dari TKP.
"Jadi dari rekaman video salah satu pelaku tiba-tiba menembakan air softgun ke arah korban," imbuhnya.