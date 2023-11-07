Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Pelaku Penembakan Warga Babelan 5 Orang Pakai 3 Motor Berboncengan

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |11:46 WIB
Polisi: Pelaku Penembakan Warga Babelan 5 Orang Pakai 3 Motor Berboncengan
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Polisi bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penembakan dua warga Babelan, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin 6 November 2023 malam.

Kapolsek Babelan Kompol Didik Prijo Susilo mengatakan bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui pelaku penembakan 5 orang dengan menggunakan tiga motor berboncengan.

"Kejadian sangat singkat diduga pelaku sekitar 5 orang dan 2 orang korban mengalami luka tembak," ujar Kompol Didik.

Ia menambahkan bahwa kedua korban masing-masing mengalami luka bagian tangan dan paha. Kini keduanya sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi dari TKP.

"Jadi dari rekaman video salah satu pelaku tiba-tiba menembakan air softgun ke arah korban," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180175/penembakan-mbcQ_large.jpg
Menegangkan, Begini Detik-Detik Penangkapan Penembak Pengacara di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement