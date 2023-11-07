Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Karyawan Antusias Donorkan Darah Lewat MNC Peduli Love Donation

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |12:06 WIB
Ratusan Karyawan Antusias Donorkan Darah Lewat MNC Peduli Love Donation
Donor darah MNC Peduli di Jakpus (foto: mpi/carlos)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan peserta karyawan MNC Group antusias untuk mendonorkan darahnya dalam kegiatan Donor Darah MNC Love Donation: Lets Share the Love with Your Blood, Selasa (7/11/2023).

Kegiatan rutin MNC Peduli tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Gedung Inews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Naima (25) salah satu peserta mengaku senang dengan kegiatan Doni darah tersebut karena dapat membuat badannya lebih fit.

"Badan seperti lebih enak sehabis donor aku juga yang baru kedua kali karena sebelumnya gagal hari ini berhasil, happy aja," ujar Naima.

Ia menyebutkan program donor yang dilakukan di dalam lingkungan kantor juga membuat dirinya lebih praktis.

"Bagus program-program seperti ini kita juga nggak perlu kemana-mana untuk donor darah kita bisa dekat kantor langsung bisa ikutan donor darah tanpa harus ke mana-mana," lanjutnya.

Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat bermanfaat untuk orang banyak.

"Semoga manfaatnya bisa buat masyarakat banyak pastinya yang membutuhkan darah juga," pungkas Naima.

Sementara itu, Alfi (30) mengaku sudah sering mengikuti kegiatan donor darah.

"Ini enakan sudah biasa donor darah sudah yang keempat kali," ujar Alfi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement