Ratusan Karyawan Antusias Donorkan Darah Lewat MNC Peduli Love Donation

JAKARTA - Ratusan peserta karyawan MNC Group antusias untuk mendonorkan darahnya dalam kegiatan Donor Darah MNC Love Donation: Lets Share the Love with Your Blood, Selasa (7/11/2023).

Kegiatan rutin MNC Peduli tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Gedung Inews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Naima (25) salah satu peserta mengaku senang dengan kegiatan Doni darah tersebut karena dapat membuat badannya lebih fit.

"Badan seperti lebih enak sehabis donor aku juga yang baru kedua kali karena sebelumnya gagal hari ini berhasil, happy aja," ujar Naima.

Ia menyebutkan program donor yang dilakukan di dalam lingkungan kantor juga membuat dirinya lebih praktis.

"Bagus program-program seperti ini kita juga nggak perlu kemana-mana untuk donor darah kita bisa dekat kantor langsung bisa ikutan donor darah tanpa harus ke mana-mana," lanjutnya.

Ia berharap kegiatan donor darah tersebut dapat bermanfaat untuk orang banyak.

"Semoga manfaatnya bisa buat masyarakat banyak pastinya yang membutuhkan darah juga," pungkas Naima.

Sementara itu, Alfi (30) mengaku sudah sering mengikuti kegiatan donor darah.

"Ini enakan sudah biasa donor darah sudah yang keempat kali," ujar Alfi.