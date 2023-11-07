Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RSCM Apresiasi Kepedulian Sosial Karyawan MNC Ikuti Donor Darah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |12:44 WIB
RSCM Apresiasi Kepedulian Sosial Karyawan MNC Ikuti Donor Darah
Donor darah karyawan MNC Peduli (Foto: MPI)
JAKARTA - MNC Peduli dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) melaksanakan donor darah yang diikuti oleh ratusan karyawan MNC Group di Inews Tower Lantai 3 Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Selasa (7/11/2023).

Ketua Unit Transfusi Darah RSCM, Dr. Elida Marpaung (Magister Biomedik) menyebutkan apresiasinya atas kepedulian sosial karyawan MNC Group yang melakukan aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

"Terima kasih untuk MNC yang sudah memberikan kesempatan bagi kami RSCM, melalui unit transfusi darah. Ini sudah kali kedua kami bekerja sama dengan MNC Peduli," ujar Elida Marpaung.

Ia mengaku sangat bersyukur ada yang perusahaan besar seperti MNC yang memiliki kepedulian sosial. Pasalnya sampai saat ini darah sebagai terapi untuk pasien belum dapat digantikan oleh apa pun.

"Darah masih diperoleh dari donor yang kita lakukan saat ini. Ini kegiatan keempat yang kita lakukan bersama MNC di tempat ini. Kami lihat perolehan donor dan antusias pegawai di MNC ini sangat baik. Baru satu jam pelaksanaan kami sudah mendapatkan 90 kantong darah," lanjutnya.

Elida mengungkapkan dalam satu kantong dari pendonor dapat kita olah menjadi empat komponen yaitu sel darah merah, trombosit dan ffp. Sehingga apabila ada 90 kantong darah maka ada 270 pasien kami dapat tertolong dengan kegiatan donor darah.

"Sesuai apa yang disampaikan panitia dan apa yang kami persiapkan, kami berharap ada 400 pendonor darah yang kami peroleh hari ini, dan itu waktunya 3-4 jam, artinya ada lebih dari seribu pasien kami yang bisa tertolong oleh kegiatan donor darah yang dilakukan MNC Peduli hari ini," tuturnya.

