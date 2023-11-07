Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Siapkan 578 Unit Pompa Stasioner dan 539 Unit Pompa Mobile

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |12:58 WIB
Illustrasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh pompa stasioner dan pompa mobile yang ada di ibukota Jakarta dapat berfungsi normal dan maksimal untuk mengantisipasi banjir karena curah hujan meningkat dan limpasan kali.

Berdasarkan data dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta ada 578 pompa stasioner di 202 lokasi dan 539 unit pompa mobile. Selain itu ada sebanyak 845 unit pintu air di 589 lokasi untuk mengatur genangan banjir di ibukota Jakarta. Kemudian adapula disiapkan 251 unit alat berat dan 4.189 personil pasukan biru.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta mengaku sudah ada lima upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya genangan. Pertama, optimalisasi pengoperasian sarana dan prasarana pengendali banjir. Kedua, penanganan banjir rob melalui NCICD. Ketiga, pengerukan waduk/situ/embung, kali/sungai dan saluran. Keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana. Kelima, pemetaan banjir dan genangan.

Selain itu, Dinas SDA telah melakukan pengerukan sedimen lumpur dan sampah di waduk/situ/embung dan kali/sungai. Sarana dan prasarana juga disiagakan dan dipastikan dapat beroperasi dengan baik untuk mengantisipasi hal genangan banjir.

Diketahui pada Minggu (5/11/2023), terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi di wilayah Jabodetabek.Tercatat melalui stasiun pemantau curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terjadi hujan dengan intensitas sangat lebat sampai ekstrim di Jagorawi Bogor sebesar 156 milimeter (mm), Depok 1 sebesar 148 mm, Pasar Minggu sebesar 126 mm, dan di Bendung Katulampa sebesar 111 mm.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (4/11/2023) dan Minggu (5/11/2023), menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta.

Beberapa ruas jalan yang viral di media sosial karena tergenang banjir pada akhir pekan lalu diantaranya yakni Jalan Lenteng Agung (Stasiun KRL Tanjung Barat), Taman Wisata Kebon Binatang Ragunan arah Ciganjur.

