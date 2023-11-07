Pedemo Bubarkan Diri, Jalan Depan Gedung MK Kembali Dibuka

Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Foto: Danandaya Arya Putra)

JAKARTA - Petugas kepolisian membuka barier beton yang sebelumnya menghalangi massa aksi, melakukan demo soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kendaraan sudah bisa melintas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Selasa (7/11/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia, kendaraan dari Istana Negara dapat melintas Jalan Medan Merdeka Barat sekitar pukul18.07 WIB. terlihat puluhan kendaraan melintas ke arah bundaran Air Mancur Thamrin.

Selain kendaraan pribadi, dibukanya Jalan Medan Merdeka Barat juga membuat perjalanan Transjakarta kembali normal. Terlihat beberapa orang mengantri di Halte Transjakarta Monas.