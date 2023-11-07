Alamak! Jari Bocah Ini Kejepit Lubang Gayung

BOGOR - Permainan anak kecil sering kali tidak tertebak oleh orang dewasa. Seperti yang dilakukan bocah di Bogor ini, di mana akibat main-mainnya, jarinya kejepit lubang gayung.

Tim Damkar pun melakukan evakuasi jari bocah yang tersangkut gayung di Mako Damkar Cibinong, Kabupaten Bogor. Evakuasi berjalan dengan lancar dan jari bocah tersebut berhasil dikeluarkan.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan evakuasi berlangsung sekira pukul 15.00 WIB. Di mana, terdapat ibu dan anaknya datang ke Mako Damkar Cibinong untuk meminta pertolongan.

"Jari anaknya tersangkut di lubang gayung. Ketika sedang di kamar mandi anak tersebut tak sengaja memasukkan tangan ke lubang gayung dan sulit dilepas," kata Asan, Selasa (7/11/2023).

Orangtua pun berinisiatif mendatangi Mako Damkar Cibinong meminta pertolongan. Tim Rescue Damkar langsung bergegas berupaya melepaskan jari anak tersebut dari lubang gayung dengan gerinda kecil.

"Orang tuanya inisiatif datang ke Kantor Pemadam Kebakaran dan dilakukan evakuasi," jelasnya.