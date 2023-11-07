Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Perdata Fee Penjualan Tanah, Kuasa Hukum Antarini Malik: Gugatannya Ngawur

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |20:40 WIB
Sidang Perdata Fee Penjualan Tanah, Kuasa Hukum Antarini Malik: Gugatannya Ngawur
Kuasa hukum Antarini Malik, Roy Sianipar (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Putri Wakil Presiden ketiga RI, Antarini Malik menghadapi sidang perdata soal fee penjualan tanah. Dalam perkara tersebut, sebagai penggugat Andar Situmorang.

Kuasa hukum Antarini Malik, Roy Sianipar menyatakan, dalam gugatannya pihak penggugat meminta fee 10 persen dari nilai jual tanah yang dimiliki Antarini di bilangan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Permintaan penggugat tersebut berlandaskan surat kuasa terkait penjualan tanah yang dimaksud. Namun, dalam surat kuasa tersebut, Roy menyatakan kliennya tidak mencantumkan kesepakatan pembagian fee dari hasil penjualan.

Akan hal itu, Roy menilai gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu tidak substantif. Ia pun heran dengan pengajuan gugatan tersebut.

"Gugatannya ngawur, ini asal-asalan, ini tidak berdasar," kata Roy saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

