HOME NEWS MEGAPOLITAN

Caleg Partai Perindo Bagikan Ratusan KTA Berasuransi di Gunung Putri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |20:41 WIB
Caleg Partai Perindo Bagikan Ratusan KTA Berasuransi di Gunung Putri
Caleg Partai Perindo bagikan KTA berasuransi (Foto : MPI)
A
A
A

 

BOGOR - Caleg Partai Perindo kembali membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi kepada masyarakat. Kali ini, ada 300 warga di wilayah Gunung Putri Utara, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang antusias mendaftarkan diri.

"Kurang lebih acara dihadiri oleh 300 orang yang antusias mendaftar menjadi anggota asuransi dari Partai Perindo," kata Caleg DPRD Provinsi Jabar 6 Partai Perindo Sumarwan Sastra, Sabtu (9/9/2023).

Kata dia, terdapat tiga RT yakni 03, 04, 05 di RW 09 kawasan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mendapatkan KTA Berasuransi dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Kami di sini melakukan sosialisasi menjelaskan manfaat KTA Berasuransi," ujarnya.

Masyarakat yang mendaftar, tambah Sumarwan, bisa mendapatkan banyak manfaat jika memiliki KTA Berasuransi Partai Perindo. Yakni terkait asuransi kecelakaan maupun asuransi kematian.

"Dapat melakukan klaim pengobatan sebesar Rp300.000 dan santunan kematian sebesar Rp3 juta," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
