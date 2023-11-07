Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mess Karyawan di Cakung Ludes Terbakar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:49 WIB
Mess Karyawan di Cakung Ludes Terbakar
JAKARTA - Mess karyawan di Jalan Kampung Baru, Cakung Drainase, Jakarta Timur terbakar. Guna memadamkan api petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) harus menurunkan 12 unit mobil damkar dengan 60 personil.

"Pengerahan unit: 12 (10 Unit Jakarta Timur, 2 unit Jakarta Utara) Pengerahan Personil: 60 personil," tulis Kasi Ops Sudin Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaeman, dalam keterangan, Selasa (7/11/2023).

Dia menceritakan, mendapatkan informasi kebakaran itu sekitar pukul 20.10 WIB, dan pihaknya di lokasi sekitar pukul 20.24 WIB. Pemadaman selesai sekitar pukul 21.20 WIB.

Pihaknya belum mengetahui apa yang menyebabkan bangun tersebut terbakar. Serta apakah kebakaran tersebut menimbulkan korban juga belum dapat dipastikan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Cakung kebakaran
