Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Sebut PBB Tak Mampu Selesaikan Konflik Israel-Palestina: Indonesia Harus Inisiatif

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |03:27 WIB
Ganjar Sebut PBB Tak Mampu Selesaikan Konflik Israel-Palestina: Indonesia Harus Inisiatif
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) 2024 Ganjar Pranowo mengatakan, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Maka itu, Indonesia harus secara tegas mengambil sikap dan inisiatif untuk mewujudkan perdamaian.

"Kalau melihat peran PBB tidak bisa berbuat apa-apa, dewan keamanan juga sama. Maka perlu inisiatif-inisiatif yang kita lakukan," ujar Ganjar saat menjadi pembicara di acara Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bertajuk Pidato Calon Presiden Republik Indonesia : Arah dan Strategi Politik Luar Negeri, Selasa (7/11/2023).

Menurutnya, inisiatif itu bisa dilakukan melalui lobi-lobi politik internasional dengan banyak negara. Baginya, perang harus dihentikan karena merugikan warga sipil.

"Inisiatif menjadi penting untuk kita bicara. Dalam konteks itu seperti yang terjadi dalam relasi politik. Kita akan melobi banyak negara untuk membicarakan bahwa itu penting dan jangan dibiarkan, karena perang konflik itu yang rugi adalah orang-orang sipil. Mereka menjadi korban tidak ada orang yang perhatian," tuturnya.

Konflik Palestina-Israel, lanjut Ganjar, sudah menjadi tontonan seluruh dunia. Sehingga ia mendesak Dewan Keamanan PBB segera mengambil sikap.

"Tapi PBB harus mengambil sikap itu. Maka dimana peran negara, negara harus aktif. Duta besar kami di beberapa negara atau menteri luar negeri bisa kita minta untuk melobi satu per satu negara untuk menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi," terangnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menyinggung bahwa Indonesia pernah menjadi ketua G20 , sehingga sangat bisa mengambil tindakan dan peran dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganjar Pranowo PBB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3183995//pasukan_israel-BCJA_large.jpg
Tank Israel Tembaki Pasukan PBB di Lebanon Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179626//brigadir_renita-1oXH_large.jpg
Profil dan Prestasi Brigadir Renita Rismayanti, Polwan Indonesia Pertama yang Raih Penghargaan PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/65/3178337//pemuda_dari_20_negara_berkumpul_di_bali-VdGL_large.JPG
700 Pemuda dari 20 Negara Gelar Simulasi Sidang PBB di Bali, Bahas Isu Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3178113//sistem_pertahanan_udara_arman_di_sebuah_lokasi_yang_dirahasikan_di_iran-Wfk4_large.jpg
Iran Tegaskan Resolusi Nuklir PBB Resmi Berakhir, Minta Dunia Akui Hak Nuklir Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177615//truk_bantuan_ke_gaza-EFZV_large.jpg
Bantuan Terhambat Disalurkan ke Gaza Utara lantaran Rute Ditutup dan Jalan Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement