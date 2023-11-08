TPN Ganjar-Mahfud Gaet Susi Pidjiastuti? Begini Kata Andika Perkasa

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menyebutkan, pihaknya memang ingin menggaet mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bergabung ke TPN. Hal itu juga menjadi bahan diskusi pihaknya.

"Ya sebagai sebuah rencana, itu kami sudah didiskusikan di internal kita dengan Mas Ganjar. Kan sebuah komunikasi, enggak ada salahnya dilakukan," ujar Andika pada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Hal itu disampaikan Andika pasca ditanya oleh awak media tentang foto yang diupload Ganjar melalui Instagramnya saat Ganjar tengah makan bersama Susi. Namun, soal bergabung tidaknya Susi ke TPN Ganjar-Mahfud bergantung hasil komunikasi Ganjar.

"Bahwasanya nanti output dari pertemuan itu gimana ya kita lihat bagaimana Mas Ganjar nanti berinteraksi," tuturnya.

Andika menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah Susi bakal bergabung ataukah tidak. Dia pun hanya merespon dengan tawa saat disinggung guna menggaet Susi, TPN Ganjar-Mahfud harus saling berebut dengan TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

(Khafid Mardiyansyah)