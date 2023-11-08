Ini Sosok Panglima Aceh Sakti Mandraguna yang Kebal Peluru hingga Dilindas Tank

JAKARTA- Siapa sosok panglima Aceh sakti mandraguna yang kebal peluru hingga dilindas tank? Dia adalah Abu Bakar alias Aman Dimot yang menjadi simbol keberanian dan ketangguhan.

Aksi heroiknya terlihat pada perang gerilya tanggal 30 Juli 1949 di Tanah Karo, Sumatera Utara. Sejumlah 45 anggota pasukan Bagura dan Mujahidin yang berasal dari Aceh Tengah yang berada dibawah pimpinan Ilyas Leube bersembunyi dan menanti kedatangan konvoi tank dan 25 truk milik pasukan Belanda.

Dengan aksi nyatanya itulah dikenal sosok panglima Aceh sakti mandraguna yang kebal peluru hingga dilindas tank. Apalagi saat pasukan Bagura telah siap menggunakan senapan dan pisau kelewang sebagai persenjataan mereka. Aman Dimot maju paling depan menghadapi tentara Belanda dan tidak gentar dengan perang terbuka.

Ilyas Leube sempat memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Namun Aman Dimot dan dua rekannya yakni Ali Rema dan Edem bersikeras melawan Belanda sampai para penjajah kewalahan. Mereka berpura-pura menjadi mayat.