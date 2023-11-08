Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PWNU DKI Jakarta Minta Jangan Tarik-Tarik NU ke Politik Praktis

Widi Agustian , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |10:39 WIB
PWNU DKI Jakarta Minta Jangan Tarik-Tarik NU ke Politik Praktis
Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta Muhyidin Ishaq. (Foto: PWNU DKI Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mewanti-wanti kepada partai politik untuk tidak memanfaatkan NU demi memuluskan kepentingan politik praktis. PWNU DKI Jakarta juga mengimbau warga nahdliyin untuk menjadikan NU sebagai organisasi (jam'iyyah) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bangsa, bukan demi tujuan bagi kelompok tertentu.

"NU sebagai jam’iyyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun juga, serta tidak berpolitik praktis. Karena itu saya instruksikan kepada seluruh warga nahdliyin di wilayah DKI Jakarta, untuk taat terhadap arahan PBNU, serta tidak membawa NU pada politik praktis," tegas Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

KH Muhyidin menyatakan, sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah jelas, yakni melarang siapa pun menggunakan lembaga NU untuk politik praktis, termasuk dalam dukungan kepada salah satu calon presiden (capres). PBNU juga akan memberikan sanksi kepada warga NU yang sengaja mengabaikan instruksi ini. Sanksi sebelumnya pernah diberikan kepada pengurus NU yang menggelar deklarasi capres di kantor NU.

Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cilandak, Jakarta Selatan, ini menegaskan, NU adalah jam’iyyah diniyyah islamiyyah ijtima’iyyah atau perkumpulan sosial keagamaan Islam. Tujuan besar dari berdirinya NU pun bukan untuk lingkup kecil, namun untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818/kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149978/pbnu-1zus_large.jpg
Ketum PBNU Gus Yahya Temui Prabowo di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124378/pbnu-v7jI_large.jpg
Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120146/kh_said_aqil_siradj-OX48_large.jpeg
PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111261/harlah_nu-urWB_large.jpg
Menag: NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111047/ketum_pbnu_gus_yahya-A3e9_large.jpg
Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Tegaskan NU Dukung Penuh Program Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement