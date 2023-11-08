Jokowi: Jangan Ada yang Mencoba-Coba Intervensi Pemilu 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi banyaknya pihak yang menyebut Pemilu 2024 bisa diintervensi oleh siapa pun. Menurutnya, hal tersebut tidaklah benar.

Jokowi menjelaskan bahwa di setiap tempat pemungutan suara (TPS) terdapat saksi-saksi dari masing-masing partai politik dan pihak keamanan dari TNI dan Polri.

"Sekali lagi ini Pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa Pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Penyelenggara Pemilu 2023, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Jokowi mengatakan bahwa pemilu 2024 dinilai sudah sangat terbuka. Bahkan, katanya, masyarakat dan media bisa mengawasi secara langsung jalannya Pemilu.

"Artinya apa, Pemilu ini Pemilu yang sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain," kata Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi menegaskan pihak-pihak untuk tidak mengintervensi Pemilu 2024. Menurutnya, sangat sulit melakukan intervensi karena adanya saksi dan pihak keamanan yang ikut serta dalam proses pemilu.

"Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik," ungkapnya.