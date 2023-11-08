Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto: Doa Orangtua

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |10:50 WIB
Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto: Doa Orangtua
Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tinggal Panglima TNI, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

Jenderal Agus mengatakan, pengusulan namanya sebagai calon tunggal Panglima TNI bisa saja merupakan doa yang dipanjatkan orangtua dan dirinya.

"Ya saya kan, ya semuanya kan mungkin doa ya. Doa dari saya juga, mungkin orangtua. Semua banyak yang mendoakan saya. Itu mungkin doa ya. Mungkin takdir juga kan," kata Agus saat ditemui di Silang Monas Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Agus mengungkap, ia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, namun juga untuk sesama, bahkan negara.

"Kita enggak ngerti juga, hidup ini kan misteri, kita ke depan jadi apa enggak ngerti. Ya kan, hanya kita bisa berdoa saja dan berbuat baik kepada sesama, selalu mendoakan sesama, mendoakan anggota, rekan, pimpinan, presiden kita," katanya.

"Selalu saya doakan biasanya setelah saya, biasanya 5 waktu setelah menjalankan ibadah shalat. Semua saya doakan, untuk keamanan negara ini, dan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
