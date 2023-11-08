Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat M7,2 di Tanimbar, Berpusat di Kedalaman 10 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:09 WIB
Gempa Dahsyat M7,2 di Tanimbar, Berpusat di Kedalaman 10 Km
Gempa bumi dahsyat landa Tanibar. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Gempa dahsyat dengan kekuatan M7,2 mengguncang Tanimbar hari ini Rabu 8 November 2023, pukul 11.52 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 251 km barat laut Tanimbar dengan koordinat 6.31 Lintang Selatan – 129.77 Bujur Timur. Kedalaman gempa tercatat 10 KM.

“Gempa Magnitudo: 7.2, Kedalaman: 10 km, 08 Nov 2023 11:52:53 WIB, Koordinat: 6.31 LS-129.77 BT (251 km BaratLaut TANIMBAR), Tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Dalam penjelasannya, BMKG mengungkapkan gempa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Widi Agustian)

      
