HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 7,2 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:09 WIB
Gempa Magnitudo 7,2 Guncang Tanimbar Maluku, Tak Berpotensi Tsunami
Gempa magnitudo 7,2 guncang Tanimbar, Maluku, tak berpotensi tsunami. (Ilustrasi/MPI)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bermagnitudo 7,2 terjadi di wilayah Tanimbar, Maluku, Rabu (8/11/2023). Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Gempa terjadi pada pukul 11.52 WIB. Lokasi gempa berada di titik koordinat 6.31 LS, 129.77 BT.

Lokasi itu berjarak sekira 251 km arah barat laut Tanimbar. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

BMKG mengimbau untuk hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
