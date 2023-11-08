Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Ada Libur Cuti Bersama Tanggal 10 November?

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:16 WIB
Apakah Benar Ada Libur Cuti Bersama Tanggal 10 November?
Apakah ada libur cuti bersama pada 10 November? (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)
JAKARTA – Pada 10 November setiap tahunnya, masyarakat Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Lantas, apakah ada libur cuti bersama pada tanggal 10 November 2023?

Merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, ternyata tidak ada libur nasional atau pun cuti bersama pada November 2023. Keputusan tiga menteri itu, meliputi Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Namun, pada November terdapat sejumlah hari penting nasional yang kerap diperingati setiap tahunnya. Berikut rinciannya:

- Hari Inovasi Indonesia (HII) 1 November 2023

- Hari Kerohanian Nasional 3 November 2023

- Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 5 November 2023

- Hari Wayang Nasional 7 November 2023

- Hari Tata Ruang Nasional 8 November 2023

- Hari Pahlawan dan Hari Ganefo 10 November 2023

- Hari Kesehatan Nasional dan Hari Ayah Nasional 12 November 2023

