Gempa M7,2 di Tanimbar Maluku, Guncangan Kuat Dirasakan Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M7,2 mengguncang Tanimbar, Maluku, Rabu (8/11/2023), pukul 11.52 WIB. Guncangan kuat gempa dirasakan di sejumlah wilayah.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

“Gempa Magnitudo: 7.2, Kedalaman: 10 km, 08 Nov 2023 11:52:53 WIB, Koordinat: 6.31 LS-129.77 BT (251 km BaratLaut TANIMBAR), Tidak berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Gempa berada di 251 km barat laut Tanimbar dengan koordinat 6.31 Lintang Selatan – 129.77 Bujur Timur. Kedalaman gempa tercatat 10 KM.

BMKG mengatakan gempa ini dirasakan kuat di sejumlah wilayah dengan skala (MMI) IV-V di Saumlaki, IV Banda, II Ambon, III Damer, III Kisar.

