HOME NEWS NASIONAL

Anwar Usman: Ada yang Tega Mengatakan MK sebagai Mahkamah Keluarga!

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |16:21 WIB
Anwar Usman (foto: dok MPI)
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman mengungkapkan jika dirinya terkena fitnah yang keji setelah memutuskan perkara 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia Capres dan Cawapres banyak yang mengatakan MK menjadi Mahkamah Keluarga.

"Saya tidak pernah berkecil hati sedikitpun, terhadap fitnah yang menerpa saya, namun fitnah keji yang menerpa saya, bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai Mahkamah Keluarga," kata Anwar saat konferensi pers di Gedung MK, Rabu (8/11/2023).

Anwar melanjutkan, jika dirinya sebagai seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi muda yang akan datang.

"Berbeda halnya denga politisi yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu. putusan MK sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja tetapi berlaku untuk seterusnya," ujar Usman.

