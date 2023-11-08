Dampingi Jokowi, Panglima TNI Hadiri Rakornas Pemilu 2024

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu, di Puri Agung Convention Hall Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono turut menyaksikan pembacaan deklarasi oleh peserta dari 38 Provinsi dan penandatanganan kesepakatan deklarasi oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP RI.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara Presiden Jokowi saat membuka kegiatan rapat koordinasi mengungkapkan, Pemilu merupakan ajang demokrasi yang sangat besar dan diawasi oleh seluruh unsur masyarakat hingga di tempat pencoblosan.

“Pemilu tahun 2024 sangat besar dan demokratis, di setiap tempat pemungutan suara itu ada saksi partai-partai, dan juga aparat. Artinya, pemilu ini adalah pemilu yang sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain, jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi karena jelas sangat sangat sulit,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).