HOME NEWS NASIONAL

Pemilihan Ketua MK Pengganti Anwar Usman Digelar Besok

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |16:52 WIB
Pemilihan Ketua MK Pengganti Anwar Usman Digelar Besok
Gedung MK. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan mengungkapkan pihaknya akan menyelenggarakan pemilihan Ketua MK yang baru pengganti Anwar Usman, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 6 tahun 2023, besok Kamis (9/11/2023)

"Esok hari pukul 09.00 WIB, akan melaksanakan PMK No 6/2023 tentang pemilihan pimpinan MK,” kata Heru di Gedung MK, Rabu (8/11/2023).

 BACA JUGA:

Dalam pemilihan tersebut, Heru mengatakan pemilihan tersebut diawali dari upaya musyawarah yang berujung pada kemufakatan.

"Dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya," kata Heru.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie memutuskan memecat Anwar Usman sebagai ketua MK. Anwar dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan uji materi Pasal 169 huruf q dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau tentang batas usia capres-cawapres.

"Kita memerlukan kepastian yang adil, untuk tidak menimbulkan masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak adil, proses pemilu yang terpercaya, untuk itu kami memutuskan berhenti dari ketua," ujar Jimly, Selasa, (7/11/2023).

