Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sayangkan Peradilan Etik MKMK Digelar Terbuka, Anwar Usman : Melanggar Ketentuan

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |16:55 WIB
Sayangkan Peradilan Etik MKMK Digelar Terbuka, Anwar Usman : Melanggar Ketentuan
Anwar Usman (MPI/Aldi Chandra)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyayangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar peradilan dugaan pelanggaran etik secara terbuka. Ia menyebut, hal ini melanggar ketentuan yang berlaku.

"Tentang Putusan Majelis Kehormatan MK (diadakan terbuka), meski dengan dalih melakukan terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra MK di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma, terhadap ketentuan yang berlaku," kata Anwar saat konferensi pers di Gedung MK, Rabu (8/11/2023).

Selain itu, ia menyebut, mengatakan proses peradilan etik yang dilakukan MKMK seharusnya dilakukan secara tertutup sesuai dengan peraturan di MK.

"Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan," ujar Anwar.

"Dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan, yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi, baik secara individual, maupun secara institusional," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157600/pemerintah-AYyu_large.jpg
Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Istana: Tidak Menyalahi Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156285/pemerintah-cGS0_large.jpg
MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN hingga Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3156024/mk-tGV4_large.jpg
Breaking News! MK Tolak Gugatan soal Syarat Capres-Cawapres Minimal S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/337/3153112/pemerintah-Tkvm_large.jpg
Mahfud MD: Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menimbulkan Kerumitan Tata Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149192/mantan_pimpinan_kpk_bilang_penjual_pecel_lele_di_trotoar_bisa_dijerat_uu_tipikor-v7O8_large.jpg
Mantan Pimpinan KPK Bilang Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Dijerat UU Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142568/mk-1yFK_large.jpg
Kabar Baik! MK Perintahkan Pemerintah Gratiskan Sekolah SD dan SMP Swasta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement