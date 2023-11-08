Jaga Kedaulatan Maritim, Ganjar Akan Inventaris Pulau Terluar dan Namai Pakai Bahasa Indonesia

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan maritim Indonesia dengan rencana untuk memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar. Hal itu merupakan salah satu acara untuk melindungi pulau Indonesia agar tidak diakui negara lain.

Ganjar mengungkapkan hal itu saat menghadiri acara yang CSIS di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

"Soal kedaulatan maritim, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting menurut kami adalah penggunaan Bahasa Indonesia untuk nama pulau- pulau terluar. Melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil rasanya penting," kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Ganjar menyebut, adanya pulau Indonesia yang direbut negara lain. Pulau itu ialah Sipadan dan Ligitan yang terletak di timur laut Pulau Kalimantan, sekitar 150 kilometer dari Pulau Tarakan di Kalimantan Utara.

"Kita pernah punya pengalaman Pulau Sipadan dan Ligitan. Kalau kita bicara dari sisi sejarahnya, wah perdebatannya panjang sekali," ujar Ganjar.

Ganjar menuturkan pentingnya memahami sejarah dan kultur yang berkembang di pulau-pulau terluar sebagai bagian dari identitas Indonesia yang beragam.

"Bagaimana kita menamai pulau itu atau lambang uang yang berlaku di sana dan kultur apa yang berkembang di sana," ujarnya.

Selain itu, Ganjar menekankan perlunya meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengamankan wilayah Indonesia. Peningkatan anggaran pertahanan ini juga terjadi di negara di Asia.