INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Pastikan Pengamanan Piala Dunia U-17 Sesuai Standar FIFA, Tak Ada Gas Air Mata

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:56 WIB
JAKARTA - Polri memastikan pengamanan Piala Dunia U-17 yang akan diselenggarakan di 4 kota di Indonesia mulai 10 November mendatang akan diterapkan sesuai dengan standar FIFA.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan setelah melaksanakan tactical floor game (TFC).

“Tadi kami melaksanakan tactical floor game (TFC) diikuti oleh perangkat operasi tingkat pusat dan juga Satgas Pamwil Daerah yang tujuannya lebih mematangkan, memantapkan kesiapan Polri dan Satgas Pamwil untuk melakukan pengamanan Piala Dunia U-17,” kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Ramadhan menuturkan, pengamanan yang dilaksanakan Polri sesuai dengan standar FIFA, seperti pengamanan di dalam stadion tidak ada personel menggunakan seragam serta penggunaan gas air mata.

“Di dalam stadion tidak ada anggota Polri berseragam, ada beberapa anggota berkostum steward, yang tentu cara bertindak sudah standar FIFA. Artinya peristiwa yang tidak kita inginkan tidak terulang lagi,” ujarnya.

Ramadhan menuturkan pihaknya akan melaksanakan operasi terpusat dengan sandi Operasi Aman Becuya 2023 guna mengamankan kejuaran Piala Dunia U-17 tersebut.

Operasi ini, kata dia, melibatkan 13.246 personel Polri yang berasal dari tingkat Mabes Polri dan empat polda. Berlangsung selama 25 hari, dimulai sejak 10 November sampai dengan 4 Desember.

“Besok (Kamis, 9 November) dilaksanakan apel gelar pasukan Operasi Aman Becua 2023 di empat polda, sementara pembukaan Piala Dunia U-17 dilangsungkan di Surabaya,” ucapnya.

