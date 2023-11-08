Hary Tanoe Pastikan Rapat TPN Ganjar-Mahfud Tak Bahas Putusan MKMK

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo hadir dalam rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ia memastikan TPN tidak membahas tim kampanye pasangan bacapres dan bacawapres lain.

“Enggak dibahas (tim kampanye paslon bacapres dan bacawapres lain),” kata Hary Tanosoedibjo di Gedung TPN, Kawasan MNC Centre, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Ia mengatakan TPN Ganjar-Mahfud lebih berfokus membahas apa yang telah dicapai untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pada rapat kali ini juga, tim TPN menerima sejumlah pengarahan dari empat ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud yakni PDIP, Perindo, PPP dan Hanura.

“Kita lebih membahas apa yang sudah kita capai sampai sekarang dan juga yang penting tadi adalah pengarahan dari para ketum kepada TPN,” ungkap dia.

HT, sapaan akrabnya, juga menegaskan TPN tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hal itu berkaitan dengan kode etik hakim konstitusi yang memutus perkara batasan usia minimal capres dan cawapres.

“Tidak, tidak dibahas (putusan MK). Kita bicara secara umum,” ungkapnya.

Namun, Hary Tanoe enggan membeberkan apa-apa saja paparan yang dilontarkan oleh masing-masing ketua umum parpol pendukung Ganjar-Mahfud.

“Intinya laporan dari ketua TPN Pak Arsjad dan para wakil, para wakilnya itu Pak Andika, kemudian Pak TGB sama juga Pak Gatot, Kemudian ada Mbak Yenny sudah gabung, juga Mbak Yenny berikan paparan tadi. Terus pengarahan dari para ketum parpol Bu Mega dan ketiga partai lainnya,” ungkapnya.