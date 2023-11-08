Merakyat Banget! Alasan-Alasan Ganjar Pranowo Suka Menginap di Rumah Warga

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan kebiasaannya menginap di rumah warga.

Kebiasaan ini ternyata sudah dari masa menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah pada periode 2013-2017 dan periode berikutnya.

Pada tahun 2018 di Magelang, Ganjar menjelaskan alasan gaya blusukannya ampuh karena memberikan interaksi dengan masyarakat secara langsung. Kehadirannya saat menginap bisa membuatnya mendengar aspirasi dan juga keluh kesah secara langsung di hari itu juga, pertukaran dialog yang membuahkan solusi dan pendekatan.

Dalam percakapannya, ia membagikan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Brebes, Temanggung, dan Wonosobo.

Ia menyatakan, "Kalau saya nginepnya di hotel kapan ngobrolnya (dengan warga). Kalau nginep di warga, kayak kemarin di Brebes wah rame minta ampun, di Temanggung, juga Wonosobo." Ganjar Pranowo memahami bahwa ketika ia menginap di rumah warga, hal ini menciptakan momen yang lebih santai dan nyaman untuk berbicara dengan masyarakat setempat.

Menurut Ganjar, kehadiran di tengah masyarakat yang ia sebut sebagai "jagongan" membuka pintu untuk masyarakat untuk berbicara tentang berbagai masalah yang mereka hadapi.

Beberapa dari mereka mungkin memiliki masalah yang memerlukan penyelesaian segera, sementara yang lain mungkin memerlukan dukungan program pemerintah. Ini menggambarkan pentingnya mendengarkan suara rakyat secara langsung dan merespons kebutuhan mereka.

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa dalam setiap kunjungan ke daerah berbeda, ia menerima berbagai masukan dan aspirasi yang beragam.

Ia menyatakan, "Sederhana saja, ada yang engga bisa bayar sekolah, engga bisa berobat, urusan masyarakat kan itu-itu, lalu bagaimana mengurus sertifikat tanah. Mereka butuh dibantu. Ada jembatan bergeser, sungainya banjir, bencana alam, dan sebagainya." Dalam kunjungannya, ia merespons berbagai masalah yang masyarakat hadapi, termasuk masalah pendidikan, kesehatan, administrasi tanah, dan infrastruktur.

Pendekatan yang dilakukan Ganjar Pranowo untuk mendengarkan suara rakyat secara langsung ini mencerminkan komitmennya yang kuat untuk melayani masyarakat dan menjalani peran sebagai pemimpin yang terhubung dengan realitas di lapangan.

Ia memahami bahwa setiap daerah memiliki tantangan uniknya sendiri, dan kehadiran langsung di tengah masyarakat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemimpin dan rakyat. Dengan mendengarkan dan merespons berbagai masalah ini, Ganjar Pranowo berusaha memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.