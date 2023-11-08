Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berlangsung Meriah, Diaspora Indonesia di Eropa Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:31 WIB
Berlangsung Meriah, Diaspora Indonesia di Eropa Dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: Antara)
JAKARTA - Dukungan Diaspora Indonesia di Eropa kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kali ini mengalir dalam komunitas relawan yang bernama "Eropa Bersatu". Komunitas itu baru-baru ini menggelar sebuah acara besar di kota Vught, Belanda, pada Sabtu, 2 November, 2023.

Acara bertajuk "Kampanye Akbar: Eropa Bersatu untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD" ini diadakan sebagai respons terhadap situasi politik yang mengkhawatirkan di Indonesia.

Dalam acara ini ditampilkan beragam kegiatan, termasuk sesi live streaming dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden, panggung budaya, pasar seni, serta bazaar makanan Indonesia. Venue acara mampu menampung hingga 700 pengunjung.

Ketua Panitia acara ini yakni, Bambang Ponco, menjelaskan bahwa dukungan Diaspora Indonesia di Eropa kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini sebagai inspirasi bagi relawan yang bekerja secara independen maupun dalam kelompok, demi memantapkan pilihan mereka pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Dia berharap acara ini mendapatkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya pendukung Ganjar-Mahfud di Eropa.

“Kami mengundang dan menyerukan kepada seluruh pendukung Ganjar- Mahfud, jika kita benar adalah relawan setia untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, maka saatnya menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok, ayo bersatu padu sehingga teriakan kita dapat terdengar keras dan tegas juga di Tanah Air, agar masyarakat Indonesia yang kita cintai, ikut memilih Ganjar-Mahfud, yang merupakan pilihan terbaik demi meraih Indonesia emas serta bersih dari KKN,” kata Bambang.

Selain itu, Bambang Ponco juga mengajak semua pendukung untuk bersatu demi memenangkan Ganjar-Mahfud dan memastikan bahwa suara mereka dapat terdengar kuat dan tegas di Tanah Air, sehingga masyarakat Indonesia juga akan memilih pasangan ini sebagai pilihan terbaik untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Diaspora Indonesia di Eropa Kecewa dengan Kondisi Politik di Indonesia?

Sementara itu, Husni Suwandhi, seorang tokoh senior diaspora Indonesia di Eropa, menyatakan kekecewaannya terhadap perkembangan politik dalam negeri. Dia menekankan pentingnya tetap kritis dan objektif dalam mendukung pasangan calon tertentu.

Suwandhi yakin bahwa Ganjar-Mahfud akan menjaga konstitusi NKRI, melanjutkan pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial, serta menuntaskan kasus-kasus Hak Asasi Manusia yang masih tertunda.

“Memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus HAM yang pernah dijanjikan Pemerintah,” ujar Suwandhi.

