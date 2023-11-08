Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M6,8 Guncang Wilayah Kepulauan Tanimbar

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |20:09 WIB
Breaking News! Gempa M6,8 Guncang Wilayah Kepulauan Tanimbar
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang wilayah Kepulauan Tanimbar, pada Rabu (8/11/2023) sekira pukul 20.02 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.13 Lintang Selatan - 129.93 Bujur Timur.

"#Gempa Magnitudo: 6.8, Kedalaman: 10 km, 08 Nov 2023 20:02:07 WIB, Koordinat: 6.13 LS-129.93 BT (255 km BaratLaut TANIMBAR)," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Gempa tidak berpotensi tsunami," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Tanimbar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185116//gempa_jembrana_bali-m1fb_large.jpg
Gempa Guncang Jembrana Bali, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982//hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184901//cuaca_jabodetabek-6FM3_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748//gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731//gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184720//gempa-tfl8_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement