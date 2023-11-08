Breaking News! Gempa M6,8 Guncang Wilayah Kepulauan Tanimbar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang wilayah Kepulauan Tanimbar, pada Rabu (8/11/2023) sekira pukul 20.02 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.13 Lintang Selatan - 129.93 Bujur Timur.

"#Gempa Magnitudo: 6.8, Kedalaman: 10 km, 08 Nov 2023 20:02:07 WIB, Koordinat: 6.13 LS-129.93 BT (255 km BaratLaut TANIMBAR)," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Gempa tidak berpotensi tsunami," pungkasnya.

(Awaludin)