Gempa M5,0 Guncang Sarmi Papua, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Sarmi, Papua, pada Rabu (8/11/2023) pukul 19.04 WIB. Epicenter gempa berlokasi di laut pada jarak 53 km arah Timur Laut Sarmi.

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan gempa terjadi pada kedalaman 17 km. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa bumi itu menimbulkan guncangan di daerah Sarmi dengan skala intensitas III - IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah). Hingga saat ini, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

Hingga pukul 19.27 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan. BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Masyarakat juga dihimbau untuk menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Masyarakat perlu memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggalnya cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.

(Arief Setyadi )