Paman Gibran Tak Mundur sebagai Hakim MK, TPN Ganjar-Mahfud: Biarlah Rakyat yang Menilai

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid angkat bicara soal sikap Anwar Usman yang tak ingin mundur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, biarlah rakyat Indonesia yang menilai sikap tersebut.

Arsjad mengatakan, setiap orang memiliki haknya untuk menentukan sikap. Namun, kata dia, Rakyat Indonesia selama ini sudah melihat dan menyaksikan apa yang terjadi hingga keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait kasus etik yang menyeret paman Gibran tersebut.

"Jadi biarlah rakyat yang menilai (sikap) tersebut," kata Arsjad dalam sesi tanya jawab ketika jumpa pers TPN yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).