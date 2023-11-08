Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Susulan M6,8 Guncang Tanimbar Maluku

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:09 WIB
Gempa Susulan M6,8 Guncang Tanimbar Maluku
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa susulan kuat magnitudo M6,8 mengguncang Tanimbar, Maluku, Rabu (8/11/2023) pukul 20.02.07 WIB. Gempa ini merupakan gempabumi susulan pasca gempa M7,2 pada pukul 11:52:53 WIB.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6,21° LS ; 129,98° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 Km arah Barat Laut Tanimbar, Maluku pada kedalaman 40 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan (kerak bumi) di dasar Laut Banda.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip),” ungkap Daryono dalam keterangan resminya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Banda dan Saumlaki dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ).

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegas Daryono.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Maluku Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748//gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731//gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184720//gempa-tfl8_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263//teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197//gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183878//gempa_sarmi_papua-Gx8T_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement