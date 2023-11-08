Gempa Susulan M6,8 Guncang Tanimbar Maluku

JAKARTA - Gempa susulan kuat magnitudo M6,8 mengguncang Tanimbar, Maluku, Rabu (8/11/2023) pukul 20.02.07 WIB. Gempa ini merupakan gempabumi susulan pasca gempa M7,2 pada pukul 11:52:53 WIB.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6,21° LS ; 129,98° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 Km arah Barat Laut Tanimbar, Maluku pada kedalaman 40 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan (kerak bumi) di dasar Laut Banda.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip),” ungkap Daryono dalam keterangan resminya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Banda dan Saumlaki dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ).

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegas Daryono.

(Khafid Mardiyansyah)