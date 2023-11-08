BMKG: 23 Kali Gempa Susulan Guncang Tanimbar Pascagempa M7,2

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat 23 kali gempa susulan mengguncang Tanimbar, Maluku pascagempa utama dengan kekuatan M7,2 yang terjadi, Rabu (8/11) pukul 11.52 WIB.

“Hasil monitoring BMKG untuk gempabumi Laut Banda M7,2 pukul 11:52:53 hingga pukul 20:50:00 menunjukkan adanya 23 aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ) dengan magnitudo terbesar M6,8,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Rabu (8/11/2023).

Terakhir, gempa terjadi dengan kekuatan M6,8 yang berdampak dan dirasakan di daerah Banda dan Saumlaki dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ).

Lebih lanjut, Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan (kerak bumi) di dasar Laut Banda.