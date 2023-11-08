Presiden Jokowi Bakal Hadiri KTT Luar Biasa OKI, Bahas Konflik Gaza

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) organisasi kerja sama Islam (OKI). KTT tersebut akan digelar di Arab Saudi pada 11-12 November 2023 mendatang.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan membahas mengenai konflik di Gaza pada KTT OKI tersebut.

"Ya betul. Presiden direncanakan akan hadir pada KTT Luar Biasa OKI untuk bahas Gaza," kata Ari dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Terkait pesan khusus apa yang akan dibahas, Ari menyebut bahwa pihak Kementerian Luar Negeri akan memberikan informasi terbaru nantinya.

"Nanti saja ya. Pasti akan diupdate oleh Bu Menlu," kata Ari.