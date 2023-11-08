Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jembatan Kaca Tinjomoyo Belum Dibuka, Mbak Ita Minta Faktor Kenyamanan dan Keamanan Dipastikan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:41 WIB
Jembatan Kaca Tinjomoyo Belum Dibuka, Mbak Ita Minta Faktor Kenyamanan dan Keamanan Dipastikan
Jembatan Kaca Tinmojoyo Semarang. Foto: Dok Pemkot Semarang
Semarang- Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta pengembangan destinasi wisata di Kota Semarang memprioritaskan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengunjung.

Hal itu pula yang menyebabkan sampai saat ini objek wisata Jembatan Kaca Hutan Tinjomoyo Semarang, belum dibuka meski bangunannya sudah jadi. Walikota Semarang Pertama yang akrab dipanggil Mbak Ita itu mengaku, beberapa waktu lalu pihaknya sudah menerima laporan bahwa jembatan kaca sudah jadi dan siap digunakan.

Pihaknya kemudian mempertanyakan apakah bangunan tersebut sudah lulus K3 atau belum, karena bangunan seperti itu harus dilengkapi berbagai fasilitas keamanan dan keselamatan.

“Kita nggak mau terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi, bagaimana P3K-nya, pertolongan pertamanya? Tim-nya ada tidak. Bagaimana penanganannya dan sebagainya,” katanya.

Mbak Ita juga telah meminta para ahli K3 untuk melakukan survei dan penilaian terkait kelayakan dan keamanan Jembatan Kaca Tinjomoyo. Dirinya juga menekankan, sebelum dibuka untuk umum, manajemen objek wisata tersebut harus sudah jelas.

Telusuri berita news lainnya
