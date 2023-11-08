Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Desakan Mundur Jadi Hakim Konstitusi, Anwar Usman Akhirnya Buka Suara

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:32 WIB
Banyak Desakan Mundur Jadi Hakim Konstitusi, Anwar Usman Akhirnya Buka Suara
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menanggapi banyaknya desakan untuk dirinya mundur sebagai Hakim di MK.

Hal tersebut terjadi ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memutuskan pencopotan Anwar dari Ketua MK karena terbukti melanggar etik dalam putusan 90/PUU-XXI/2023.

Anwar mengatakan secara singkat desakan mundur tersebut dengan mengatakan tak ada amar putusan yang menyuruhnya mundur dari Hakim MK.

"Ada enggak di amar putusan majelis kehormatan?" kata Anwar Usman usai melakukan konferensi pers di Gedung MK, Rabu (8/11/2023).

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie memutuskan memecat paman Gibran Anwar Usman sebagai ketua MK. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan Pemilu 2024 yang adil dan terpercaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 MK Anwar Usman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184846//mentan-OqlQ_large.jpg
Sikapi Putusan MK, Mentan Amran Ungkap Peran Polisi di Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184253//arsul_sani-fxWP_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang Dituduh Pakai Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183881//polri-AarB_large.jpg
PBHI Sebut Polisi Aktif Masih Bisa Jabat di Luar Institusi Sepanjang Sesuai Tupoksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183448//dpr-HduZ_large.jpg
DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177664//dpr-KNTl_large.jpg
DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177196//mk-nfOF_large.jpeg
MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement